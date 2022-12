«Star Wars»: Stehen in «The Acolyte» die Sith im Zentrum der Handlung?

In der offiziellen Synopse zur Show heisst es: «Ein ehemaliger Padawan untersucht gemeinsam mit seinem Jedi-Meister eine Serie von Verbrechen, doch die Kräfte, auf die sie stossen, sind finsterer, als sie jemals ahnten.» Das klingt nach einem relativ vertrauten «Star Wars»-Plot rund um den Kampf gegen das Böse. Wie «The Acolyte»-Darstellerin Dafne Keen (17) nun allerdings gegenüber «TechRadar» verriet, bilden die auf der Dunklen Seite der Macht stehenden Sith in der kommenden Show nicht nur die gelegentlich in die Handlung eingreifenden Gegenspieler.