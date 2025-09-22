«Star Wars: The Mandalorian & Grogu»: Trailer mit Sigourney Weaver

Die Neuzugänge

Neben Weaver wartet der Kinofilm mit weiteren hochkarätigen Neuzugängen auf: Jeremy Allen White (34), bekannt aus «The Bear», überrascht in der ungewöhnlichen Rolle als Rotta the Hutt – Sohn des legendären Gangsterbosses Jabba. Jonny Coyne (67) komplettiert die Besetzung als imperialer Kriegsherr. Der actiongeladene Trailer gewährt vor allem Einblicke in spektakuläre Kampfsequenzen. Regisseur Jon Favreau (58), der bereits die Serie erschuf, führt auch beim Kinofilm die Regie und zeichnet gemeinsam mit Dave Filoni (51) für das Drehbuch verantwortlich. Der deutsche Kinostart ist für den 20. Mai 2026 geplant.