Stararchitekt Frank Gehry stirbt mit 96 Jahren

Der bedeutende Architekt Frank Gehry (1929–2025) ist tot. Er wurde 96 Jahre alt. Wie seine Mitarbeitern Meaghan Lloyd unter anderem der «New York Times» bestätigt hat, ist Gehry am 5. Dezember in seinem Zuhause im kalifornischen Santa Monica an den Folgen einer kurzen Atemwegserkrankung gestorben.
Viele kennen seine Bauten und Entwürfe
Der 1929 im kanadischen Toronto geborene Gehry zählte zu den international wichtigsten Stararchitekten. Die «New York Times» bezeichnet ihn als «eines der beeindruckendsten und originellsten Talente in der Geschichte der amerikanischen Architektur», das unter anderem besonders für das Guggenheim–Museum in Bilbao in Erinnerung bleiben werde – und als «Titan der Architektur».
Zu den vielen weiteren Meisterwerken Gehrys gehören unter anderem die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, der Neue Zollhoff in Düsseldorf, das Museum Fondation Louis Vuitton in Paris, die Konzerthalle New World Center in Miami, die Art Gallery of Ontario in Toronto sowie das Tanzende Haus in Prag.
Während seiner langen Karriere wurde Gehry mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter im Jahre 1989 mit dem Pritzker Architecture Prize. In der Begründung hiess es damals unter anderem: «Sein manchmal kontroverses, aber stets fesselndes Werk wurde schon als ikonoklastisch, wild und unbeständig beschrieben, aber die Jury würdigt mit dieser Auszeichnung seinen rastlosen Geist, der seine Gebäude zu einem einzigartigen Ausdruck der heutigen Gesellschaft und ihrer ambivalenten Werte gemacht hat.» Im Jahr 2016 wurde der Architekt vom damaligen US–Präsidenten Barack Obama (64) mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.