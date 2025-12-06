Stararchitekt Frank Gehry stirbt mit 96 Jahren

Während seiner langen Karriere wurde Gehry mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter im Jahre 1989 mit dem Pritzker Architecture Prize. In der Begründung hiess es damals unter anderem: «Sein manchmal kontroverses, aber stets fesselndes Werk wurde schon als ikonoklastisch, wild und unbeständig beschrieben, aber die Jury würdigt mit dieser Auszeichnung seinen rastlosen Geist, der seine Gebäude zu einem einzigartigen Ausdruck der heutigen Gesellschaft und ihrer ambivalenten Werte gemacht hat.» Im Jahr 2016 wurde der Architekt vom damaligen US–Präsidenten Barack Obama (64) mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.