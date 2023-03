In einem stylischen Anzug-Ensemble ganz in Beige hat «Baywatch»-Star Pamela Anderson (55) am Mittwoch die Modenschau von Hugo Boss auf dem Laufsteg in Miami eröffnet. Selbstbewusst und mit hohen Pumps präsentierte die Schauspielerin ihren Look, der aus einer weiten Hose, mehreren Blusen und einem schicken Blazer bestand.