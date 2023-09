Staraufgebot bei Marc Cain: Ann-Kathrin Götze zeigt ihren Babybauch

Royaler Doppelaufschlag der Spencer–Zwillinge

Royalen Glamour brachten Lady Amelia (31) und Lady Eliza Spencer (31) in die baden–württembergische Gemeinde. Die Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana (1961–1997) posierten in farblich abgestimmten Outfits für die Fotografen. Lady Amelia kombinierte zu ihrer weiten Marlene–Hose in einem kräftigen Pink eine hochgeschlossene Seidenbluse mit pinkem Farbmuster. Lady Eliza entschied sich dagegen für ein dezenteres Outfit und zeigte sich in einem zartrosa wadenlangen Kleid mit Cape–Einsatz. Auch Prinzessin Lilly zu Sayn–Wittgenstein (51) besuchte das Event. Die 51–Jährige steckt mitten in den Vorbereitungen für ihren Umzug nach New York, sie will dort Psychologie und Anthropologie studieren.