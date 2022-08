Hingucker in Rot

Während Bezos sich für einen eleganten Anzug in Schwarz mit weissem Hemd und schwarzer Krawatte entschied, trug seine Begleitung eine auffällige Robe in knalligem Rot. Das enganliegende One-Shoulder-Kleid aus glitzerndem Stoff und mit hohem Beinschlitz brachte die schmale Taille von Sanchez perfekt zur Geltung. Sie ergänzte den Look mit silbern funkelnden Riemchen-Heels, einem silbernen Armband und kleinen Ohrhängern. Ihre dunklen Haare liess sie sich in leichten Wellen offen über die Schultern fallen. Zur Premiere kamen unter anderem auch die Hauptdarsteller Morfydd Clark (33), in einer in Silber glänzenden Robe gekleidet, und Robert Aramayo (29), der in einem dunkelgrünen Samt-Sakko erschien.