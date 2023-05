Johnny Depp (59) ehrt seinen verstorbenen Freund Jeff Beck (1944-2023). Der Schauspieler trat am Montag in der Londoner Royal Albert Hall bei einem Tributkonzert für den Musiker auf. Der vom «Rolling Stone» zum fünftbesten Gitarristen aller Zeiten gekürte Musiker war am 10. Januar an einer bakteriellen Meningitis gestorben.