Stargast bei «Sturm der Liebe»: Vanessa Mai kommt an den Fürstenhof

Vanessa Mai erholt sich im Fürstenhof

Mai spielt in «Sturm der Liebe» sich selbst. Im Hotel Fürstenhof will sie sich eine Auszeit gönnen. Die Sängerin, die in diesem Jahr mit ihrem Wolkenfrei-Comeback bereits die deutschen Charts stürmte, outet sich als Fan von «Sturm der Liebe». «Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von ‹Sturm der Liebe› verbringen zu dürfen», so Mai. Während der Dreharbeiten sei sie «total überwältigt» gewesen, und habe ihren «Besuch in Bichlheim sehr genossen».