Starke Quote: Kölner «Tatort» kratzt an magischer Zuschauerzahl

«Tatort» startet stark ins Jahr 2026

Nach einer Schwächephase rund um die Feiertage und den Jahreswechsel ist das Krimiflaggschiff der ARD wieder auf Kurs. Am zweiten Weihnachtsfeiertag erreichte «Tatort: Das Verlangen» mit dem sonst beliebten Münchner Team nur gut fünf Millionen Zuschauer. Der erneut experimentelle «Tatort: Murot und der Elefant im Raum» mit Ulrich Tukur kam zwischen den Jahren sogar nur auf 4,9 Millionen.