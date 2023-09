Starke Quoten: «Tatort» startet gut aus Sommerpause

Die Koordinatoren der ARD gingen beim Startschuss in die neue Saison auf Nummer sicher. Das Drehbuch zu «Gold» lieferte der «Tatort»–Veteran Fred Breinersdorfer (76). Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 62) und Johanna Stern (Lisa Bitter, 39) ermittelten in einem Vermisstenfall mit Anleihen an die Nibelungen–Sage. Heino Ferch (60) schaute für eine schrullige Nebenrolle als Chef des Nibelungen–Museums vorbei.