Starke «Tatort»-Quoten beim ersten Sonntagskrimi des Jahres

Die beliebte Krimi–Reihe «Tatort» zieht auch im neuen Jahr viele Zuschauer vor den Fernseher. Während die Neujahrsfolge «Der Stelzenmann» aus Ludwigshafen am 1. Januar knapp acht Millionen Menschen interessierte, schalteten am 5. Januar beim ersten Sonntags–«Tatort» 2025 noch mehr ein. Die Episode «Restschuld», in der die Kölner Ermittler Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63) das gewaltsame Verschwinden eines Inkasso–Managers aufklärten, holte eine starke Quote.