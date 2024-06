Starker Start: Rettet «Alles steht Kopf 2» den Kinosommer?

Das Gefühl der Freude überwiegt bei Pixar, Disney und ganz Hollywood. Nach einer Reihe von Flops hat zum ersten Mal in diesem Jahr ein Film an der Kinokasse richtig überzeugt. «Alles steht Kopf 2» spielte in den USA am Startwochenende 155 Millionen US–Dollar ein. Damit entthront die Fortsetzung des Pixar–Hits von 2015 ein anderes Sequel als erfolgreichsten Kinostart des Jahres. «Dune 2» erzielte 82,5 Millionen Dollar an seinem ersten Wochenende. Platz drei geht an «Godzilla × Kong: The New Empire» mit 80 Mio.