Stärkster deutscher Start: Neues Rammstein-Album erobert Charts

Während Till Lindemann (59) und seine Bandkollegen sich damit den Thron der Album-Charts sichern, rangiert mit den Ärzten («Die Bestie in Menschengestalt») eine weitere deutsche Kultband auf der Zwei. Rapper Reezy (26) schnappt sich mit «Loyalty Over Love» den dritten Rang, «The Berlin Concert» von John Williams (90) mit den Berliner Philharmonikern liegt auf der Vier und Danger Dan (39) komplettiert mit «Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt» die Top Five.