Stars erweisen Gilbert Gottfried bei seiner Beerdigung die letzte Ehre

Gilbert Gottfried (1955-2022) ist am Donnerstag in einer bewegenden Trauerfeier beigesetzt worden. Der US-Komiker war am Dienstag im Alter von 67 Jahren gestorben. Nun nahmen Familie, Freunde und Promis an seiner Beerdigung in Westchester, New York, Abschied von dem Schauspieler. Wie das «People»-Magazin berichtet, waren unter anderem die Comedians Jeff Ross (56), Colin Quinn (62), Susie Essman (66), Mario Cantone (62) und Dave Attell (57) sowie Musikproduzent Paul Shaffer (72) anwesend.