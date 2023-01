Stars feiern Leslie Mandoki an seinem 70. Geburtstag in München

Mit den ManDoki Soulmates wagte Mandoki ein eigenes Projekt, das auch 30-jähriges Jubiläum feierte. Seit Bestehen versammelte Mandoki immer wieder grosse Namen auf der Bühne, darunter Jethro-Tull-Sänger Ian Anderson (75), Toto-Gründer Bobby Kimball (75) oder US-Keyboarder Tony Carey (69). Letztgenannter stand am Samstagabend mit ihm auf der Geburtstagsbühne, ebenso wie sein langjähriger Freund Peter Maffay (73). Mit Maffay wohnt Mandoki in Tutzing am Starnberger See sogar Tür an Tür. Und der 73-Jährige ist nicht nur von den musikalischen Qualitäten des Geburtstagskindes überzeugt.