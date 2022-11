Sat.1 bringt den TV-Klassiker «Stars in der Manege» zurück in die deutschen Wohnzimmer. Am 30. Dezember 2022 und 6. Januar 2023 um jeweils 20:15 (Sat.1 und Joyn) schlüpfen Promis im Münchner Circus Krone in die Rolle von Zirkus-Artisten. Das hat der Sender am Mittwoch bekannt gegeben. Durch die Show führen dabei «Zirkusdirektor» Jörg Pilawa (57) und «Zirkusdirektorin» Jana Ina Zarella (45). Welche Stars sich in die Manege wagen, steht ebenfalls bereits fest.