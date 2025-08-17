Stars trauern um italienische TV-Ikone Pippo Baudo

Für Laura Pausini war er ein Familienmitglied

Auch Sängerin Laura Pausini (51) teilte in emotionalen Worten ihre Erinnerungen. «Ich kann nicht glauben, dass ich diese Nachricht schreibe. Es gibt Männer in diesem Leben und auf dieser Erde, die ein unauslöschliches Zeichen für ihr Talent und Genie hinterlassen haben. Einer von ihnen wurde vor 32 Jahren zu dem Mann, der mein Leben verändert hat und mich mit 18 Jahren unter den neuen Stimmen von Sanremo 93 gewählt hat und seit diesem Moment hat er mich nie verlassen, niemals.» Pippo Baudo sei Mitglied ihrer Familie geworden und sie empfinde eine tiefe Trauer. Gleichzeitig dankte sie dem Verstorbenen «für jedes Mal, wenn du mich angelächelt hast, dass du mir einen Rat gegeben hast, dass du mein Leben verändert hast». Sie habe ihm zum Glück häufig sagen können, dass sie ihn so sehr liebe.