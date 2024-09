Start der Champions League: Prinz William wünscht seinem Team Glück

Prinz William erinnert an Triumph vor seiner Geburt

«Das letzte Mal, als Aston Villa in einem europäischen Spitzenwettbewerb gewonnen hat, war es der Monat vor meiner Geburt», schreibt William in Anspielung auf den Sieg im Finale des Europapokals der Landesmeister seines Teams am 26. Mai 1982. Und weiter: «Hoffen wir, dass der heutige Abend der erste Schritt zu einem weiteren europäischen Abenteuer ist!»