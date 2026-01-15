Start der Handball-EM 2026: Die Spiele im TV und Stream

Alle Matches der Deutschen steigen in der Gruppenphase im dänischen Herning. Am 17. Januar geht es um 20:30 Uhr im Ersten gegen Serbien, am 19. Januar im ZDF ab 20:30 Uhr gegen Spanien. Sollte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) die Hauptrunde erreichen, würden zwischen dem 22. und 28. Januar zwei Matches live im Ersten und zwei im ZDF zu sehen sein. Ein Halbfinale mit dem DHB–Team würde das Erste am 30. Januar ausstrahlen, das Finale wäre am 1. Februar im ZDF zu sehen. Alternativ ist das aktuelle Fernsehprogramm stets auf den Streamingportalen von ARD und ZDF abrufbar.