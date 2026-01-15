Start der Handball-EM 2026: Die Spiele im TV und Stream

Handballfans blicken im Januar sowie am 1. Februar nach Schweden, Dänemark und Norwegen. Dort steigt ab dem 15. Januar die Handball–EM 2026 der Männer. Die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) bekommt es in Gruppe A mit Österreich, Spanien und Serbien zu tun.
Handball–EM im deutschen Free–TV und Stream
Los geht es mit der Gruppenphase, deren Matches Zuschauerinnen und Zuschauer bereits im TV und Stream einschalten können. Im deutschen Free–TV teilen sich das Erste und das ZDF die Austragung. Zum Auftakt trifft das DHB–Team auf die Mannschaft aus dem Nachbarland Österreich, Anpfiff ist um 20:30 Uhr im Ersten. Ebenfalls am 15. Januar gibt es zudem die Begegnung Frankreich gegen Tschechien ab 18:00 Uhr in der ARD–Mediathek zu sehen. Die Auftakt–Matches Spanien gegen Serbien ab 18:00 Uhr sowie Norwegen gegen die Ukraine ab 20:30 Uhr, werden im ZDF–Stream sowie über sportschau.de ausgestrahlt.
Alle Matches der Deutschen steigen in der Gruppenphase im dänischen Herning. Am 17. Januar geht es um 20:30 Uhr im Ersten gegen Serbien, am 19. Januar im ZDF ab 20:30 Uhr gegen Spanien. Sollte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) die Hauptrunde erreichen, würden zwischen dem 22. und 28. Januar zwei Matches live im Ersten und zwei im ZDF zu sehen sein. Ein Halbfinale mit dem DHB–Team würde das Erste am 30. Januar ausstrahlen, das Finale wäre am 1. Februar im ZDF zu sehen. Alternativ ist das aktuelle Fernsehprogramm stets auf den Streamingportalen von ARD und ZDF abrufbar.
Daneben wird ein umfassendes Rahmenprogramm geboten. Auch Interviews, Zusammenfassungen und Highlights sind etwa für die Mediatheken geplant. Neben Livestreams auf sportstudio.de und auf zdfheute.de soll es unter anderem dort wie etwa auch im Podcast «Handball auf die 1» stets aktuelle Infos geben.
Alle Spiele der Handball–EM im Stream
Alternativ können Fans auf der Streaming–Plattform Dyn alle Spiele der Handball–Europameisterschaft einschalten. Ein Monatsabo, derzeit auch als «EM–Pass» beworben, kostet momentan glatte 15 Euro. Wird nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert sich das Abo mit einem Preis von 19,50 Euro für den Monat. Ein Jahresabo kostet aktuell 174 Euro, was umgerechnet 14,50 Euro monatlich entspricht.