Start der «Herr der Ringe»-Serie: So gut ist «Die Ringe der Macht»

Die Serie «Die Ringe der Macht» springt nochmal weiter in der Zeit zurück. Sie spielt im sogenannten Zweiten Zeitalter Mittelerdes, also Tausende Jahre bevor der Ring der Macht im Schicksalsberg zerstört wurde. Bereits in den ersten 15 Minuten wird den Zuschauern in einem Rückblick erklärt, was alles auf dem Kontinent geschehen ist. Zu diesem Zeitpunkt bekommen Fans einen bildgewaltigen Kampf, Massengräber und jede Menge schreckliche Gestalten zu sehen. Denn die Serie beginnt mit der grossen Schlacht der Elben gegen den bösen Morgoth. Sofort werden Erinnerungen an den finalen Kampf in «Die Rückkehr des Königs» wach. Auch hier siegt das Gute am Ende, einige Elben kehren in ihre Heimat zurück - andere bleiben in Mittelerde.