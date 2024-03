Start für «Friedefeld»: Eine deutsche Animationsserie für Erwachsene

Mit «Friedefeld» startet am 22. März eine neue, hochunterhaltsame Animationsserie für Erwachsene in der ARD Mediathek. Die Show, deren erste Staffel auf zehn Episoden von jeweils leicht über 20 Minuten Länge kommt, erinnert in vielem an unübersehbare US–Vorbilder wie «Family Guy» oder «South Park». Und doch kommt die Animationsserie der Schöpfer Alfonso Maestro und Tillmann Orion Brehmer mit ihrem smarten Humor und überaus aktuellen Themen wie Kryptowährungen, Dating–Apps oder Umweltschutz eigenständig daher, und kopiert zu keinem Zeitpunkt lediglich plump die legendären Vorgänger aus Übersee.