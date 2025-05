Start für «Most Wanted»: Der Hype um Adventure- und Survival-Shows

«7 vs. Wild» auf YouTube und Prime Video

Im Juni 2021 sprach Outdoor–YouTuber Fritz Meinecke (35) das erste Mal über das «grösste Projekt, das es jemals auf meinem Kanal gab». Am 10. November erschien die erste Folge von «7 vs. Wild». Das Konzept der Survival–Show war so simpel, dass es in den Vorspann passte: «Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen sieben Kandidaten sieben Tage lang ums Überleben.» Neben der Kleidung am Leib durften sie sieben vorher ausgewählte Gegenstände mitnehmen. Das Format wurde auf YouTube ein voller Erfolg und gab wohl den Startschuss für den Hype um Survival–Shows in Deutschland.