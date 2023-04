Belina Mohamed-Ali absolvierte ihre Schauspielausbildung an der internationalen Schauspielakademie CreArte in Stuttgart. Danach spielte sie am Stuttgarter Staatstheater und am Düsseldorfer Schauspielhaus. Für die ZDF-Komödie «Extraklasse - On Tour» (2022) stand sie mit den Schauspielstars Axel Prahl (63) und Katharina Thalbach (69) in einer der Hauptrollen vor der Kamera.