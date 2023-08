Startet ABBA-Sängerin Agnetha Fältskog noch einmal solo durch?

Startet Agnetha Fältskog (73) zwei Jahre nach dem ABBA–Comeback jetzt solo durch? Darauf deutet zumindest eine kryptische Botschaft der Sängerin auf Instagram hin. Auf einem neu angelegten offiziellen Account ist seit Donnerstag ein kurzes Video zu sehen. Vor einem verschwommenem Hintergrund werden langsam einzelne Worte eingeblendet, die den Satz «Where Do We Go From Here?» ergeben. Auf Deutsch etwa: «Wie geht es jetzt weiter?». Der Titel eines neuen Songs? Oder gar eines ganzen Albums?