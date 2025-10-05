Startschuss für «Promi Big Brother»: Einzug von Marc Terenzi und Co.

Prominente Namen nehmen auch in diesem Jahr am Reality–Format «Promi Big Brother» teil. Am bekanntesten aus dem Teilnehmerfeld sind wohl Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69), wobei letztere schon zum zweiten Mal in den Container einzieht – eine absolute Premiere bei dem Format. Am Samstag fiel nun der Startschuss zur neuen Runde «Promi Big Brother». Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen ein, der Livestream auf Joyn startete.