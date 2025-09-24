Starttermin der Serie «The Savant» mit Jessica Chastain verschoben

Apple bleibt mit Chastain im Geschäft

Mit «The Savant» geht die Geschäftsbeziehung zwischen Apple TV+ und Chastain weiter. Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Ben Stiller (59) für die Apple–Miniserie «The Off Weeks» vor der Kamera stehen wird. Darüber hinaus übernimmt sie mit Adam Driver (41) die Hauptrollen in der Drama–Serie «The Dealer».