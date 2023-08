Starttermin für neue «Love Island»-Staffel mit Sylvie Meis steht fest

«Love Island» wird interaktiv

Mithilfe der zur Sendung angebotenen «Love Island»-App können die Zuschauer in der am Montag ausgestrahlten Live-Show Einfluss auf die Sendung nehmen und folgenreiche Entscheidungen für die Kandidaten und Kandidatinnen treffen. Ort des Geschehens ist für die achte Staffel eine neue Villa in Griechenland. Nach der Live-Show gibt es «Love Island» täglich ab 22:15 Uhr bei RTLzwei zu sehen und als Streaming-Angebot bei RTL Plus.