Starttermin für «Scrubs»-Reboot steht endlich fest

Im Dezember 2024 ging erstmals die Meldung herum, dass «Scrubs – Die Anfänger» ein Reboot bekommt. Nun steht das Startdatum des Comebacks der Kultserie fest. Zumindest der Termin in den USA. Am 25. Februar 2026 geht es bei ABC los, also an einem Mittwoch. Dies enthüllte der US–Sender laut Medienberichten im Rahmen der Vorstellung seines Programmkalenders für das neue Jahr. Zum Start laufen gleich zwei Folgen direkt hintereinander.