Starttermin steht: «The Boys» geht im April in die letzte Staffel

Die Story der letzten «The Boys»–Staffel

Zu Beginn der fünften Staffel sieht die Lage für die «Boys» düster aus. Die Macht des Homelanders und seiner Supes scheint unanfechtbar zu sein. Hughie, Mother's Milk und Frenchie sind in einem Freedom Camp eingesperrt. Annie kämpft derweil verzweifelt im Widerstand. Dann taucht Butcher wieder auf. Er ist bereit, im Kampf gegen den Homelander ein Virus einzusetzen, das alle Supes töten würde.