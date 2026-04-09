Statement auf der Nase: Bug-Eye-Sonnenbrillen sind jetzt angesagt

Im vergangenen Jahr dominierten noch schmale, ovale Sonnenbrillen. 2026 hat der Trend eine 180–Grad–Kehrtwende vollzogen: Jetzt sind XXL–Modelle beliebt, die mehr als nur die Augen bedecken. Dank ihrer meist stark gewölbten Form und ihrer Grösse werden sie mit den Augen von Insekten verglichen und als Bug–Eye–Sonnenbrillen bezeichnet. Während Stars sich damit vor Paparazzi schützen, tragen Fashionistas sie als Statement–Accessoire im Alltag. Mit diesen Modellen fällt man garantiert auf.