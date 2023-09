Statement nach Gerüchten um Ehekrise? Joe Jonas zeigt sich mit Ehering

Erst vor zwei Tagen deutete ein Insider–Bericht des Promi–Portals «TMZ» eine baldige Scheidung des Paares an. Dem Bericht zufolge soll sich der Sänger der Pop–Band Jonas Brothers bereits an Scheidungsanwälte gewandt haben und kurz davor stehen, die entsprechenden Scheidungspapiere einzureichen. Mehrere namentlich nicht genannte Quellen sollen von «ernsthaften Problemen» in der Beziehung des seit 2019 verheirateten Promi–Paares berichtet haben. Zudem wurde der Sänger in letzter Zeit immer wieder ohne Ehering am Finger in der Öffentlichkeit gesichtet.