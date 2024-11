Statement nach langer Funkstille: Gil Ofarim hofft auf zweite Chance

25 Kilo leichter und nüchtern

Deswegen habe Ofarim sich in den letzten Monaten auch «professionelle Hilfe gesucht» und angefangen, an sich zu arbeiten. «25 Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer und schaut sich selber genauer an, auch wenn einem nicht immer gefällt, was man sieht. Aber so ist nun mal die Realität», sagt er. So verändert wolle er jetzt versuchen, «Vertrauen und Respekt» von seinen Fans wiederaufzubauen. «Ob mir das gelingt, weiss ich nicht. Aber ich möchte den Versuch unternehmen, euch und mein Leben wieder zurückzugewinnen.» Jeder Mensch habe eine zweite Chance verdient.