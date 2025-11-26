Statement-Outerwear: Wenn die Jacke den Ton angibt

Landhaus–Stil in der Stadt

Kaum ein Winterpiece verbindet Komfort und Stil so mühelos wie ein Steppmantel. Besonders spannend wird er, wenn er nicht schlicht bleibt, sondern mit Details spielt. Ein rosafarbenes Modell mit floralem Muster wirkt feminin, aber nicht zu verspielt. Ein einfarbiger Kragen, dezente Ärmelabschlüsse und ein Gürtel geben dem Mantel Struktur und lassen ihn sofort hochwertig wirken. Mit einem Hemd, einer Straight–Leg–Hose und Lederstiefeln im Reiterlook entsteht ein Outfit, das Landhaus–Charme versprüht und dennoch citytauglich bleibt.