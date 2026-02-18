Statement zum Ehe-Aus: Fans feiern Roland Trettls Ex-Frau

In ihrem langen Statement fügte sie hinzu: «Wir bleiben immer die Eltern unseres Sohnes und werden das auch weiterhin gemeinsam und respektvoll leben. Unser Sohn steht für uns an erster Stelle.» Sie seien beide «wieder glücklich in neuen Beziehungen, die zu uns und unserem Leben passen». Bei einer Trennung gebe es immer zwei Verantwortliche, «und die Weichen dafür werden Jahre vor der eigentlichen Trennung gestellt. Keiner will eine Ehe beenden aber manchmal ist das trotz allem der beste oder einzige Weg».