Statt der Krone: Kronprinz Haakon verrät seine Berufswünsche

Politischer Journalist oder Surfer

So ganz sicher ist sich der künftige König Norwegens demnach zwar nicht. Doch wäre Haakon unter anderem möglicherweise gerne «ein Journalist» geworden, «der über internationale Politik schreibt». Das hätte auch zu den Studiengängen des Royals gepasst: An der University of California studierte Haakon Politikwissenschaften. Im Anschluss legte er an der renommierten London School of Economics einen Master in internationaler Politik ab.