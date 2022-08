Statt EM-Finale: Herzogin Kate im Neoprenanzug beim Segeln

Bei der Regatta, die vor dem offiziellen Finale des internationalen Segelwettbewerbs SailGP in Plymouth stattfand, trat Grossbritannien gegen den Ausdauerschwimmer und Umweltschützer Lewis Pugh (52) an, der neben Peter Burling (31) und Blair Tuke (33) auf dem neuseeländischen F50 als Gastsegler fungierte. Kates Team segelte an der Küste von Plymouth zu einem souveränen Sieg.