Statt finaler Staffel: «Heartstopper» verabschiedet sich mit Film

Film zu «Heartstopper»: Worum geht's?

Wie der Streamingdienst bekannt gegeben hat, wird die Coming–of–Age–Serie mit einem Spielfilm enden. Eine vierte Staffel wird es demnach nicht geben. Die erste Staffel wurde im April 2022 veröffentlicht, Staffel zwei folgte im August 2023 und Staffel drei im Oktober 2024. Kit Connor und Joe Locke werden in dem Filmfinale in ihren Rollen zurückkehren und als ausführende Produzenten fungieren. Weitere Cast–Ankündigungen gibt es noch nicht. «Heartstopper»–Schöpferin Alice Oseman (30) übernimmt das Drehbuch. Auf ihrem Webcomic und den Graphic Novels basiert die Serie. Die Dreharbeiten zum Film starten noch in diesem Sommer, die Regie übernimmt Wash Westmoreland (59).