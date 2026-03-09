Statt Glastonbury-Programm: Tribute-Konzert für David Bowie geplant

Das Timing ist kein Zufall: Glastonbury findet in diesem Jahr nicht statt. Das legendäre Festival macht alle paar Jahre eine Pause, damit sich das Gelände auf der Worthy Farm in Somerset erholen kann. Ein Insider sagte dem «Mirror» über das Konzert in Erinnerung an Bowie: «Sie sehen das als das Herzstück ihrer Sommerpläne für ein Jahr ohne Glastonbury. Sie setzen alles daran.» Bowie selbst hat auf der Pyramid Stage von Glastonbury Geschichte geschrieben. Im Jahr 2000 war er Headliner des Festivals und lieferte einen ikonischen Auftritt.