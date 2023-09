Statt Sandro Wagner: René Adler übernimmt bei Bayern gegen Münster

Am Dienstagabend (26. September, Anpfiff um 20:45 Uhr) treffen Preussen Münster und Bayern München im DFB–Pokal aufeinander. Das ZDF überträgt die Partie ab 20:15 Uhr live aus Münster. Statt Sandro Wagner (35) ist dann René Adler (38) als Experte für das zweite deutsche Fernsehen im Einsatz. Das bestätigte ein Sprecher des Senders der Nachrichtenagentur spot on news. Der ehemalige Fussballtorwart steht Moderator Sven Voss im Preussenstadion in Münster zur Seite.