Stattliche Summe: Legendäre Oasis-Gitarre versteigert

Der 28. August 2009 sollte eigentlich ein gewöhnlicher Festivaltag werden. Backstage beim Rock en Seine Festival in Paris eskalierte jedoch ein Streit zwischen den Brüdern. Liam Gallagher (53) schnappte sich dabei Noels Gitarre. «Er schwang die Gitarre herum und hätte mir damit fast ins Gesicht geschlagen», erinnerte sich Noel laut «The Sun» später an den Vorfall. Die Gibson landete auf dem Boden, woraufhin Noel sie nach eigener Aussage «aus ihrer Misere erlöst» habe.