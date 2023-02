Urlaubsmodus

Offiziell heisst die neue Funktion nicht Urlaubsmodus, sondern «Chats im Archiv lassen». Der Begriff dürfte durch den 2021 durchgeführten Beta-Test hängen geblieben sein. Konkret meint er, dass archivierte Nachrichten auch dann nicht wieder in der regulären Chatübersicht landen, wenn der entsprechende Kontakt etwas schickt. Um einen schnelleren Zugriff auf die archivierten Nachrichten zu bekommen, versteckt WhatsApp sie nicht mehr am Ende der Chatübersicht, sondern heftet sie ganz oben in der Liste an.