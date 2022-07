Stau auf der A2: Deutsche Polizei «rettet» The Rolling Stones

Auch Mick Jagger (79), Keith Richards (78) und Co. haben mit dem deutschen Feierabendverkehr zu kämpfen. Wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» und die «Rheinische Post» übereinstimmend unter Berufung auf die örtliche Polizei melden, standen die Musiker von The Rolling Stones am Mittwochabend auf der A2 plötzlich in einem Stau. Sie befanden sich gerade auf dem Weg in die Veltins-Arena zu ihrem Konzert in Gelsenkirchen.