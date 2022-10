Halloween-, Herbst- und Winteraktionen kommen noch

In nur wenigen Monaten steht schon wieder der Jahreswechsel an, zuvor wird es aber noch Halloween-, Herbst- und Winteraktionen geben. Zum Gruselfest am 31. Oktober veranstaltet die Plattform das «Steam-Scream-Festival». Vom 25. Oktober bis zum 1. November steht alles ganz im Zeichen von Gruselspielen. Zwar müssen Entwickler und Publisher hier keine Rabatte geben, um an der Aktion teilzunehmen, trotzdem dürfte es wie gewohnt zahlreiche Angebote geben. Vergünstigte Spiele werden entsprechend hervorgehoben.