Steckt Herzogin Camilla hinter dem Rassismus-Skandal um Meghan?

Die Behauptung stammt aus Tom Bowers (75) Werk «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors» («Rache: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors»). Das Buch ist am gestrigen Do0nnerstag (21. Juli) erschienen. Darin kommt Medienberichten zufolge vor allem Meghan schlecht weg, die angeblich als «egozentrisch, manipulativ und fordernd» beschrieben wird.