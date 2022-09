Was ist bei jedem Konzert Ihr persönlicher Highlight-Moment?

Dettl: Das sind die ersten Momente. Man geht auf die Bühne und weiss nicht, was passiert. Es kommt darauf an, wo wir sind, in welcher Gegend, in welchem Land. Was gibt es dort für eine Kultur? Wie sind die Menschen eingestellt? Tanzen sie gleich oder schauen sie einen erst einmal an? Das ist der spannendste Moment, wenn die ersten zwei, drei Nummern vorbei sind und die Menschen checken: Hey, das ist einfach eine Band und die spielt Musik, das ist deren Ding. Dann läuft das meistens wunderbar. Die Leute fangen an zu lachen und zu tanzen und haben miteinander eine super Zeit.