Stefan Mross bestätigt neue Liebe: Wer ist die Sängerin Eva Luginger?

Der Schlagerstar Stefan Mross (47) hat eine neue Frau an seiner Seite. «Ich kann es noch gar nicht glauben, ich schwebe auf Wolke sieben», erklärte Mross in einem Interview mit der Zeitschrift «Neue Woche». Eva Luginger (35) habe ihn nach der Trennung vor drei Monaten von seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) «aus diesem Tief rausgeholt». Auch in der «Bild»-Zeitung bestätigte Mross die neue Beziehung, kündigte aber parallel an, sich in Zukunft bedeckt zu halten: «Die Liebe zwischen Eva und mir soll etwas ganz Besonderes bleiben. Wir wollen uns da nicht weiter zu äussern.»