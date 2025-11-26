Stefan Mross feiert 50. Geburtstag: Volksmusiker und Frauenheld

Stefan Mross steht schon seit seinem 14. Lebensjahr auf der Bühne. Damals wurde er von dem «Musikantenstadl»–Moderator Karl Moik (1938–2015) auf einer Hochzeit entdeckt, seinen ersten Fernsehauftritt absolvierte er in seiner Show. 1989 gewann er schliesslich den Grand Prix der Volksmusik. Von da an war der Oberbayer aus der Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken und hat inzwischen über 20 Alben veröffentlicht – auch wenn immer wieder angezweifelt wird, dass er tatsächlich selbst Trompete spielen kann. Zudem ist er häufig zu Gast in TV–Shows und moderiert seit 2005 mit «Immer wieder sonntags» in der ARD auch seine eigene Sendung.