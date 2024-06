Stefan Mross trauert um Ex-Schwiegervater Eberhard Hertel

Stefanie Hertel (44) trauert um ihren Vater Eberhard Hertel (1938–2024), der am 20. Juni im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Jetzt hat sich ihr Ex–Mann Stefan Mross (48) zu dem traurigen Verlust seines früheren Schwiegervaters geäussert. Auf Instagram würdigt er den verstorbenen Musiker mit einem alten Familienfoto, auf dem Mross und Hertel, die von 2006 bis 2012 verheiratet waren, in bayerischer Tracht gekleidet neben Eberhard Hertel stehen und in die Kamera lächeln. Als Trio traten sie oft gemeinsam in Fernsehshows auf.