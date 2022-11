Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack geben Trennung bekannt.

«Können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen»

Zu einem Pärchenbild in Schwarz-Weiss schreiben die beiden weiter: «Wenn einer sagen kann ‹In guten wie in schlechten Zeiten› dann wir.» Sie hätten eine «wunderschöne und verrückte Zeit» gehabt, «haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen». Sie seien getrennt und doch zusammen, «Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg.»